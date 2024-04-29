В МЧС ПРОХОДЯТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии стартовала экзаменационная пора. Абитуриенты из всех районов республики проходят испытания в надежде стать курсантами профильных вузом МЧС России, а именно Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты

Также экзамены сдаются в Ярославский государственный медицинский университет. В зависимости от выбранной специализации абитуриенты проявляют свои знания в химии, биологии, физике и математике. Общими дисциплинами для всех поступающих являются русский язык и физическая подготовка. Для всех претендентов предусмотрено психологическое тестирование.

По просьбе МЧС вступительные экзамены принимают высококвалифицированные специалисты – преподаватели, делегированные министерством просвещения Абхазии.