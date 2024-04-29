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Абхазия Информ

ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ ПАСХАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 20:16
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ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ ПАСХАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. По приглашению художественного руководителя - директора Мариинского театра Валерия Гергиева, Государственная хоровая капелла Абхазии после долгого перерыва примет участие в Московском Пасхальном фестивале. Фестиваль стартовал 25 апреля и продлится до 16 мая. В хоровой программе фестиваля участвуют коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Грозного, Ессентуков, Вологды, Уфы, Петрозаводска, Якутска и столицы Республики Беларусь Минска.

13 мая 2024 года Хоровая капелла Абхазии выступит в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве, 14 мая – в Серпуховском музыкально-драматическом театре, 15 мая – в Геронтологическом центре «Восточный».

В интервью телекомпании «Абаза-ТВ» директор Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чанба отметил, что не рассчитывали на участие в МПФ в этом году, так как программа фестиваля немного укороченная. Он рассказал, что капелла исполнит как известные уже слушателям произведения, так и совершенно новые, написанные специально для капеллы.

«Мы сделали три разных программы. Естественно, какие-то сочинения повторяются, но есть новые сочинения. Мы будем впервые исполнять несколько сочинений, даже те, которые в Абхазии еще не слышали. Это два сочинения московских композиторов, одно будет вообще впервые звучать в исполнении нашей капеллы, плюс наши аранжировки произведений абхазских композиторов - «Ауардын» Раждена Гумба, произведение Константина Ченгелия «Молим тебя, Святая Мария», правда, оно звучало в Абхазии. Есть еще у нас «Колыбельная махаджиров» Лакрба. Это довольно новая аранжировка, которая мало звучала, и, естественно, часть абхазского реквиема. Вот такая программа. Она очень большая, насыщенная», - отметил директор хоровой капеллы.

Впервые в Москве капелла исполнит произведение Хиблы Амичба, представителя МИД Абхазии в Германии.

«Конкретно для нашей капеллы написано новое сочинение на стихи Мушни Ласурия «На стамбульском рынке». Мы немного изменили название, будет «Стамбульская слеза» – о трагических страницах махаджирства, где на рынке стамбульском мать продаёт своего сына, чтобы он не умер с голоду. Это совершенно новое сочинение, которое недавно написано по нашей просьбе. Очень удачное сочинение и мы предложили Хибле Амичба писать ещё для хора», – сказал Нодар Чанба.

Помимо участия в Пасхальном фестивале, хоровая капелла Абхазии 15 мая даст большой концерт в Центре современной музыки и исполнительских искусств «ТОН».

«Поскольку мы не каждый день ездим в Москву, три концерта это в рамках фестиваля, другой концерт и мастер-класс – это было предложено нам Академией хорового искусства имени В.С. Попова. Ректор – заслуженный артист Абхазии, кстати, недавно им стал, – Александр Владиславович Соловьёв. Он будет дирижировать Абхазской капеллой, и Барас Куджба, наш выпускник консерватории. Солисткой будет наша скрипачка, студентка 1 курса Московской консерватории Эмилия Терзян-Хагба. Так что, у нас очень насыщенная поездка в Москву», – сказал директор хоровой капеллы.

Хоровая капелла Абхазии под руководством дирижера Норы Аджинджал впервые участвовала в Московском Пасхальном фестивале в 2009 году и до 2013 года коллектив был постоянным участником фестиваля.

Московский Пасхальный фестиваль – крупнейший музыкальный форум России. Ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы, Московский Пасхальный фестиваль сразу завоевал любовь публики. В 2003 году при поддержке президента России Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским.

На сегодняшний день Фестиваль охватил более 145 городов России и 5 стран – это симфоническая, хоровая и звонильная программы.

Кульминация благотворительной программы Московского Пасхального фестиваля – общедоступный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в День Победы на Поклонной горе в Москве, который ежегодно собирает около 300 тысяч слушателей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 20:20

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