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Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛ В САРАТОВЕ

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 20:21
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛ В САРАТОВЕ

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. На сцене Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке прошел концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия им. В.М. Царгуш.

Открывая это мероприятие, министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова сказала: «Культура всегда была важным связующим звеном в общении народов. Взаимодействие между Россией и Абхазией имеет давнюю историю и осуществляется в различных сферах деятельности. И сегодня очень важно укреплять сотрудничество между нашими дружественными государствами, уважать культурные традиции и ценности. Народы наших стран живут в непосредственной близости друг с другом в полном согласии, а культурные достижения вызывают неподдельный и обоюдный интерес».

Государственный ансамбль народной песни и танца Абхазии является хранителем традиций народного фольклора и абхазского музыкального искусства. В репертуаре коллектива – обрядовые, ритуальные песни и танцы. В концертных номерах можно увидеть, как жили здесь в древности, праздновали торжества и отмечали победы. Кроме того, в программе есть постановки, сделанные на основе более современных произведений абхазских композиторов.

Как рассказал репетитор-балетмейстер ансамбля Беслан Кацба: «Наш коллектив был создан в 1932 году и с тех пор объездил полмира. Ансамбль фольклорный, мы показываем на сцене быт нашего народа, исполняем песни и танцы. Есть и классические постановки, и новые. Песни также есть и народные, и созданные нашими известными композиторами. Исполняем и танцы наших ближайших народов-соседей – осетинские, адыгские и другие. Нам радостно, что вот уже второй год мы выступаем на серьезных площадках – в прошлом году концерт проходил в Москве. Сегодня мы в этом прекрасном городе, принимают нас просто прекрасно. Надеемся, что концерт пройдет на бис».

Концерт погрузил зрителей в атмосферу национального колорита, ярких красок, удивительных песен и танцев. Выступление началось с вокально-хореографической сюиты «Абхазская свадьба». В программу вошли и другие хореографические номера. Например, народный хороводный танец «Аураашьа», знаменитый «Танец с бурками», «Кафа», «Абхазский лирический девичий танец». Интересно, что для каждой постановки в коллективе выбирают разных солистов. Это дает возможность продемонстрировать публике мастерство исполнителей и отточенность каждого номера. Также прозвучали народные песни: героическая «Озбакь» старинная походная «Саматхуа», «О скале», «Гудиса», песня о герое «КяхбаХаджарате», «Об Айба», песня «Родина» и другие. Позитивные эмоции гостям вечера подарили шуточная песня «Рафида» и «Молодежный перепляс».

Коллектив впервые приехал с гастролями в Саратов. В прошлом, 2023 году, Ансамбль показал свое мастерство зрителям столицы, выступив на сцене Концертного зала им.П. И. Чайковского. Гастроли проводятся в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», который направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», организатор – ФГБУК Росконцерт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазия.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 20:22

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