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Абхазия Информ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ КУРОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ К НАЧАЛУ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 20:23
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ КУРОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ К НАЧАЛУ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Минтуризма и СЭС Абхазии проводят комплексную проверку готовности курортных объектов к началу курортного сезона. Проверка качества предоставляемых туристических услуг началась с 14-этажного здания санатория «Страна души».

В курортно-оздоровительном комплексе семь корпусов, 750 номеров разных категорий. В ходе проверки курортно-оздоровительного комплекса грубых нарушений не обнаружено, объект готов к приему гостей. Специалисты Минтуризма и СЭС дали несколько рекомендаций.

Санитарный врач СЭС Администрации г. Сухум Армине Симонян отметила, что все номера готовы к приему гостей.

«Номера разные, они полностью оснащены, имеется весь необходимый инвентарь для отдыха. По санитарным нормативам все оборудовано как полагается. Очистные сооружения подключены к городской системе канализации», – сказала она.

Курортный сезон еще не открыт официально, но в комплексе в последнюю неделю апреля уже отдохнуло более 200 человек. В начале мая ожидается еще больше гостей.

Администратор курортно-оздоровительного комплекса «Страна души» Юлия Кравцова  отметила, что ожидается большой поток туристов.

«Мы сейчас ждем открытия сезона.  С 1 мая уже будет свыше 1000 человек и мы готовы их встретить», – сказала она.

Сотрудники Минтуризма и СЭС также проверили столовую.

Согласно данным Минтуризма, в этом году приедет большое количество туристов с семьями. Выездные проверки объектов средств размещения Абхазии будут проводиться в усиленном режиме.

Проверки производятся не только в объектах размещения туристов и общепита. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности на различных аттракционах

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 20:30

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