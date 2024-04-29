КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ КУРОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ К НАЧАЛУ КУРОРТНОГО СЕЗОНА
Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Минтуризма и СЭС Абхазии проводят комплексную проверку готовности курортных объектов к началу курортного сезона. Проверка качества предоставляемых туристических услуг началась с 14-этажного здания санатория «Страна души».
В курортно-оздоровительном комплексе семь корпусов, 750 номеров разных категорий. В ходе проверки курортно-оздоровительного комплекса грубых нарушений не обнаружено, объект готов к приему гостей. Специалисты Минтуризма и СЭС дали несколько рекомендаций.
Санитарный врач СЭС Администрации г. Сухум Армине Симонян отметила, что все номера готовы к приему гостей.
«Номера разные, они полностью оснащены, имеется весь необходимый инвентарь для отдыха. По санитарным нормативам все оборудовано как полагается. Очистные сооружения подключены к городской системе канализации», – сказала она.
Курортный сезон еще не открыт официально, но в комплексе в последнюю неделю апреля уже отдохнуло более 200 человек. В начале мая ожидается еще больше гостей.
Администратор курортно-оздоровительного комплекса «Страна души» Юлия Кравцова отметила, что ожидается большой поток туристов.
«Мы сейчас ждем открытия сезона. С 1 мая уже будет свыше 1000 человек и мы готовы их встретить», – сказала она.
Сотрудники Минтуризма и СЭС также проверили столовую.
Согласно данным Минтуризма, в этом году приедет большое количество туристов с семьями. Выездные проверки объектов средств размещения Абхазии будут проводиться в усиленном режиме.
Проверки производятся не только в объектах размещения туристов и общепита. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности на различных аттракционах
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
- ВЫШЛИ В СВЕТ 8 ТОМОВ АБХАЗСКОГО НАРТСКОГО ЭПОСА
- ПОСОЛ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ РУССКИЙ ДОМ В ДАМАСКЕ
- НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АППАРАТАМ ДЛЯ МАЙНИНГА
- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛ В САРАТОВЕ