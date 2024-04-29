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Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АППАРАТАМ ДЛЯ МАЙНИНГА

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 20:30
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НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АППАРАТАМ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля грузового транспорта т/п «Псоу» должностные лица ГТК досмотрели автомобиль марки Ford под управлением гражданина Абхазии Авидзба Д.Л. В салоне машины были обнаружены комплектующие к аппаратам для добычи криптовалюты: кулеры для охлаждения процессора в количестве 20 единиц, 5 плат, 30 электрических соединителей.

Комплектующие изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.  

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 20:31

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