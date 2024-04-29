ПОСОЛ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ РУССКИЙ ДОМ В ДАМАСКЕ
Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али посетил Русский дом «Русский Культурный Центр» в Дамаске и провёл встречу с директором русского дома Николаем Суховым. В ходе встречи стороны обсудили перспективы плодотворного взаимодействия в области культуры между посольством Абхазии в Дамаске и Русским домом.
Посол Абхазии отметил, что межгосударственные отношения, в том же числе, и в области культуры, между Абхазией и Россией поступательно и динамично развиваются на основе союзничества и стратегического партнёрства.
Мухаммад Али посетил обновленные, после ремонта, залы и классы занятий, ознакомившись с широким спектром направлений работы Русского дома.
На встрече присутствовал советник директора Русского дома Али Аль-Ахмад.
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