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Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ РУССКИЙ ДОМ В ДАМАСКЕ

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 20:49
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ПОСОЛ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ РУССКИЙ ДОМ В ДАМАСКЕ

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али посетил Русский дом «Русский Культурный Центр» в Дамаске и провёл встречу с директором русского дома Николаем Суховым. В ходе встречи стороны обсудили перспективы плодотворного взаимодействия в области культуры между посольством Абхазии в Дамаске и Русским домом.

Посол Абхазии отметил, что межгосударственные отношения, в том же числе, и в области культуры, между Абхазией и Россией поступательно и динамично развиваются на основе союзничества и стратегического партнёрства.

Мухаммад Али посетил обновленные, после ремонта, залы и классы занятий, ознакомившись с широким спектром направлений работы Русского дома.

На встрече присутствовал советник директора Русского дома Али Аль-Ахмад.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 20:54

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