ВЫШЛИ В СВЕТ 8 ТОМОВ АБХАЗСКОГО НАРТСКОГО ЭПОСА

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. В издательстве «Academia» вышло 8 томов десятитомного издания абхазского нартского эпоса. Редактор-составитель – президент АНА, академик АНА, иностранный член РАН Зураб Джапуа, который с 80-х гг. ХХ в. начал собирать и систематизировать эпические тексты.​

Непосредственная работа по подготовке материалов началась с 2005 г., в которой активное участие принимали тогда еще аспиранты ученого Наала Барциц и Саида Хаджим.​

«Можно сказать, что воплощение в жизнь этого национального проекта является эпохальным событием. Тома подготовлены на современном текстологическом уровне и содержат фактически все сохранившиеся до настоящего времени записи и варианты абхазских нартских сказаний – основного устного духовного памятника абхазов. Книги сопровождаются исследованием об абхазском нартском эпосе, комментариями, структурно-семантическими указателями, нотными расшифровками песен. В них отражены как очерки о сказителях, так и особенности абхазской эпической традиции, персонажи, места, предметы и понятия эпического мира», - говорится в сообщении АНА.​

Издание явится значительным вкладом не только в абхазоведение и кавказоведение, но и в изучение всей мировой эпической традиции.