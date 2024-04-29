 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫШЛИ В СВЕТ 8 ТОМОВ АБХАЗСКОГО НАРТСКОГО ЭПОСА

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 20:57
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫШЛИ В СВЕТ 8 ТОМОВ АБХАЗСКОГО НАРТСКОГО ЭПОСА

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. В издательстве «Academia» вышло 8 томов десятитомного издания абхазского нартского эпоса. Редактор-составитель – президент АНА, академик АНА, иностранный член РАН Зураб Джапуа, который с 80-х гг. ХХ в. начал собирать и систематизировать эпические тексты.​

Непосредственная работа по подготовке материалов началась с 2005 г., в которой активное участие принимали тогда еще аспиранты ученого Наала Барциц и Саида Хаджим.​

«Можно сказать, что воплощение в жизнь этого национального проекта является эпохальным событием. Тома подготовлены на современном текстологическом уровне и содержат фактически все сохранившиеся до настоящего времени записи и варианты абхазских нартских сказаний – основного устного духовного памятника абхазов. Книги сопровождаются исследованием об абхазском нартском эпосе, комментариями, структурно-семантическими указателями, нотными расшифровками песен. В них отражены как очерки о сказителях, так и особенности абхазской эпической традиции, персонажи, места, предметы и понятия эпического мира», - говорится в сообщении АНА.​

Издание явится значительным вкладом не только в абхазоведение и кавказоведение, но и в изучение всей мировой эпической традиции.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 20:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСОЛ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ РУССКИЙ ДОМ В ДАМАСКЕ В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.