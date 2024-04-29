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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Новости Понедельник, 29 апреля 2024 21:09
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В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сухум. 29 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министерство сельского хозяйства сообщает, что коричнево-мраморный клоп (КМК) продолжает вредить растениям, несет угрозу порчи и потери урожая плодовых и субтропических культур.

Со второй половины апреля взрослые насекомые выходят из мест зимовки. В поисках растений-хозяев мигрируют на приусадебные участки и далее. Самки откладывают белые шаровидные яйца на нижней стороне листа кучками по 20-30 штук, а на протяжении года 3-4 раза в таком количестве.

Из яйца вылупляются личинки (нимфы) КМК и находясь еще в оболочке, уже начинают питаться соком растения. Личинки развиваются на протяжении пяти возрастов, увеличиваясь в размерах от 2 мм до 12 мм, меняя окраску от красно-оранжевого до черного цвета, к пятому возрасту. К пятому возрасту (5-я неделя развития) у личинки начинается рост крыльев и появляется способность летать.

Клоп вредит соцветиям растений, предотвращая появление завязи, молодым плодам наносит непоправимый ущерб в их товарном виде. Повреждает защитную поверхность листьев (эпидермис), где на повреждениях споры грибковых болезней начинают развиваться, вызывая болезни растений (орех фундук). Он полифагом и многояден.

Категорически важно прилагать усилия к уничтожению этих насекомых. Уничтожать механически. Одна особь КМК способна дать потомство до 150 насекомых за год.

Минсельхоз рекомендует уничтожать клопа с применением специальных ловушек. Ловушку, с размещенным в ней феромоном, следует поместить в месте, удаленном от жилища, удаленном от огорода, или плодовых растений. Следует периодически уничтожать собранных насекомых.

Можно также осветить на ночь светлую ткань, опрыскав ее инсектицидом, и насекомые в течении двух недель будут погибать, собираясь на такую ловушку. При наличии эффекта обработку инсектицидом повторить.

И все же химический метод самый эффективный способ борьбы с КМК.

Основной удар по вредителю следует наносить в весенний период, когда развиваются первые его поколения. Тем самым есть возможность сократить численность первого поколения, асоответственно и всей популяции.

Хорошие результаты показывает опрыскивание растений такими препаратами, как:

Зондер (действующее вещество бифентрин), в концентрации рабочего раствора до 10мл на 10л воды.

Фаскорд (альфа-циперметрин) концентрация рабочего раствора 5 мл на 10 л воды.

Эсперо (альфа- циперметрин и имидаклоприд) концентрация рабочего раствора до 5 мл на 10 л воды.

Для одновременной защиты от грибковых болезней следует добавить в раствор с препаратом от КМК лекарство от болезней.

Медея (дифеноконазол + флутриафол) концентрацией до 10 мл+ 10 л воды + препарат от КМК.

Минсельхоз доводит до сведения производителей сельскохозяйственной продукции и заинтересованных арендаторов земельных участков, что инсектициды (препараты против насекомых) и фунгициды (препараты от болезней растений) имеются в наличии во всех районах Республики Абхазия.

Необходимое количество можно бесплатно получить у руководства села. Управления сельского хозяйства всех районов обеспечены химическими препаратами в достаточных объемах, для их применения на местах.

1. Гагрский район – 850 литров;

2. Гудаутский район – 3 350 литров;

3. Сухумский район – 1 000 литров;

4. Гулрыпшский район – 2 650 литров;

5. Очамчырский район – 5 150 литров;

6. Ткуарчалский район – 2 300 литров;

7. Галский район – 5 300 литров.

При опрыскивании соблюдать строгие меры безопасности, защищать органы дыхания и кожу от попадания инсектицидов.

Растворы препаратов использовать согласно их нормам и без остатка. Не оставлять концентрированные жидкости в общедоступных местах.

Химические препараты представляют угрозу для пчел. Работы производить в утренние или вечерние часы. Растения, в период цветения, опрыскивать указанными в статье препаратами запрещено!

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 29 апреля 2024 21:18

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