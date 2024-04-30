АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 15-ЛЕТИЯ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летнему юбилею со дня образования Пограничного Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазия.

Открывая мероприятие, начальник Погрануправления Андрей Кудимов поблагодарил руководство страны за созданные комфортные условия для осуществления совместной службы российских и абхазских пограничников.

Глава государства выступил с поздравительным адресом, в котором, в частности, говорится:

«Уважаемый Андрей Юрьевич,

товарищи офицеры и военнослужащие!

Поздравляю вас с празднованием 15-летнего юбилея Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Абхазии.

30 апреля 2009 года в Москве президентами Сергеем Багапшем и Дмитрием Медведевым было подписано Соглашение «О совместных усилиях по охране государственной границы Республики Абхазия». Российские пограничники под командованием первого начальника погрануправления ФСБ России в Абхазии генерал-майора Юрия Звирыка прибыли в нашу республику и вот уже 15 лет несут службу совместно с абхазскими пограничниками.

Уважаемый Андрей Юрьевич, сегодня под Вашим командованием российские пограничные войска играют ключевую роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в нашей стране, являясь надёжным барьером перед попытками нарушения мира со стороны Грузии и ее сторонников.

Народ Абхазии глубоко признателен доблестным российским пограничникам, которые, рискуя жизнью, обороняют наши рубежи. Сегодня мы отдаем дань светлой памяти и благодарности подполковнику Василию Квитко, прапорщику Андрею Удальцову, погибшим, выполняя свой долг, охраняя покой жителей Абхазии, покой наших матерей, детей, родных и близких.

Дорогие друзья! Эта юбилейная дата является еще одним подтверждением стратегического союза и дружбы наших государств. Позвольте мне искренне поздравить вас с этим знаменательным юбилеем и пожелать мира, успехов в вашем благородном служении интересам Республики Абхазия и Российской Федерации».

В праздничных мероприятиях приняли участие вице-президент Бадра Гунба, Спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, депутаты Парламента, руководители силовых ведомств, общественность.

Об этом сообщает сайт главы государства.