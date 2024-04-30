Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил военнослужащих Погрануправления ФСБ России в Абхазии с юбилеем. В тексте поздравления говорится:

Дорогие друзья, от имени правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю вас с 15-летием со дня образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия!

В апреле 2009 года, в непростое время, главами наших государств было подписано Соглашение «О совместных усилиях по охране государственной границы Республики Абхазия».

С тех пор российские и абхазские пограничники на высоком профессиональном уровне совместно осуществляют охрану границ нашего государства.

Ваша служба чрезвычайно важна. Основываясь на фундаментальном Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2008 года, она обеспечивает стабильность и безопасность Абхазского государства, его поступательное развитие и укрепление союзнических отношений с Российской Федерацией.

Желаю вам успехов в этой ответственной миссии, здоровья и благополучия вашим семьям.

Со своей стороны правительство Республики Абхазия и впредь будет оказывать Пограничному управлению ФСБ России необходимое содействие».