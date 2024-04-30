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Абхазия Информ

ДВУМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ЛЫХНЫ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СОВЕРШЕНИИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ

Новости Вторник, 30 апреля 2024 16:13
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ДВУМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ЛЫХНЫ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СОВЕРШЕНИИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ

Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. Преступление, имевшее место в с. Бамбора, было раскрыто сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Задержаны двое граждан – Лакоба Вадим Аликович, 1978 г.р. и Хеция Темур Алхасович, 2004 г.р., проживающие в с. Лыхны.

Вышеназванные лица, один из которых был вооружен ножом, действуя группой лиц по предварительному сговору с целью хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершили нападение на потерпевшего, в результате чего завладели денежными средствами в размере 50.000 рублей, после чего с места преступления скрылись.

Обвиняемые опознаны потерпевшим, расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РА проводит следственная группа ОВД по Гудаутскому району. Нам время предварительного расследования Темур Хеция и Вадим Лакоба решением суда Гудаутского района заключены под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Вторник, 30 апреля 2024 16:25

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