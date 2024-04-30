ПОЖАР В СУХУМЕ
Новости Вторник, 30 апреля 2024 16:17
Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. В одном из помещений Абхазского института гуманитарных исследований произошло сильное задымление и возгорание. Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 09 часов 50 минут. Пожарный и спасательный расчёты ПСО столицы локализовано и ликвидировали очаг возгорания.
Пострадавших нет.
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