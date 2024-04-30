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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Вторник, 30 апреля 2024 21:01
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ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. В нем приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия, юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая, председатель Общественного совета при аппарате Уполномоченного по правам ребенка Инна Барчан и член Общественного совета Кама Квициния.

Участники встречи обсудили проблемы общего и инклюзивного образования в Республике Абхазия. Одна из тем была связана с реализацией законодательных инициатив в сфере защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья.

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