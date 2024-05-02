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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ КРАЖИ

Новости Четверг, 02 мая 2024 15:43
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ КРАЖИ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Галского РОВД оперативно отреагировали на выявленную в ходе мониторинга социальных сетей информацию об имевшем место преступлении, заявление по которому ранее в правоохранительные органы не поступало. В результате чего установили подозреваемого в совершении хищения чужого имущества из магазина хозтоваров в г. Гал.

В тот же день злоумышленник был задержан – Пачулия Рубен Гурамович, 1964 гр., житель Ткуарчалского района оказывал физическое сопротивление, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного лица при осмотре домовладения по месту проживания последнего в с. Патрахуца был обнаружен автомат системы «Калашникова» калибра 5.45 со снаряженным магазином. Сотрудники уголовного розыска Галского и Ткуарчалского отделов внутренних дел, работая совместно, изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Так же, при осмотре прилегающей территории домовладения гражданина Пачулия, в деревянной пристройке сотрудники милиции обнаружили ранее похищенный из магазина в г. Гал строительный инструмент.

По факту кражи в отношении Рубена Пачулия в соответствии с ч.2 ст. 155 УК РА следственным подразделением Галского РОВД возбуждено уголовное дело. Материал по факту изъятия огнестрельного оружия направлен в орган дознания Ткуарчалского РОВД. На время предварительного расследования гражданин Пачулия отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 15:59

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