ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Граждане республики Таджикистан Муминджонов Исломчон Амонджонович, 2003 г.р., Носиров Довуд Амонуллоевич 2003 г.р. и Носиров Алиджон Амонуллоевич, 2004 г.р задержаны в с. Куланырхуа Гудаутского района, в результате реализации оперативной информации сотрудниками ОУР ОВД по Гудаутскому району по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере путем так называемых «тайных закладок» на территории республики.

В результате личного досмотра Муминджонова Исломчона сотрудниками милиции обнаружено и изъято 9 заизолированных свёртков с белым порошкообразным веществом внутри, а также паспорт, водительское удостоверение на его имя, банковская карта, сотовый телефон и денежные средства в размере 410 рублей. Гражданин Муминджонов пояснил, что, действуя по предварительному сговору с вышеназванными гражданами и лицом под псевдонимом «Таджик», от которого получили координаты через мобильное приложение «телеграмм», у памятника Махаджиров в городе Гудаута незаконно приобрели путем поднятия тайной закладки наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта.

При личном досмотре второго задержанного, Носирова Довуда, в кармане носимой им безрукавки обнаружены и изъяты 9 аналогично заизолированных свёртков с наркотическим средством, так же документы, банковские карты и 2 сотовых телефона.

Алиджон Носиров хранил при себе 4 подготовленных к реализации свёртка с наркотическим средством, которое так же было изъято при личном досмотре последнего. Задержанный пояснил, что братья прибыли в Абхазию с целью осуществления «Тайных закладок», а в его обязанности входило фотографировать места закладок и отправлять в мобильное приложение «Телеграмм» их куратору под НИКом «Таджик», за что они должны были поучить денежное вознаграждение по 20.000 рублей.

С участием самих задержанных и граждан, приглашённых в качестве понятых, было производно обследование участков местности, на которые указали злоумышленники. В с. Куланырхуа Гудаутского района в общей сложности обнаружено и изъято 6 тайных закладок с сильнодействующим наркотическим средством, которые не успели дойти до адресата.

Согласно проведённому исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД масса изъятого в ходе личного досмотра задержанных и из мест тайных закладок наркотического средства «Метадон» составила 25,268 граммов.

В отношении Муминджонов Исломчон Амонджоновича, Носирова Довуда Амонуллоевича и Носирова Алиджона Амонуллоевича по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.224 УК РА СГ Гудаусткого РОВД возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района вышеназванные граждане заключены под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.