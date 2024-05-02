ПО ФАКТУ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Преступление имело место 1 мая в г. Сухум, примерно в 21:00 в районе Набережной Махаджиров и Проспекта Леона, когда на тот момент неустановленным лицом были произведены выстрелы в гражданина Пилия О. В., 1977 г. р., в результате чего пострадавший с огнестрельным ранением нижней конечности был доставлен в ЦРБ г. Сухум.

По данному факту следственным отделом УВД по г. Сухум по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и принято к производству.

В ходе проведения следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления, принимаются меры по установлению места нахождения и задержанию последнего.

Накануне, министр внутренних дел Роберт Киут провел экстренное совещание по факту стрельбы в центре Сухума с руководителем УВД по городу Сухум Астамуром Хагуш, прокурором столицы Алхасом Агумава, первым замминистра внутренних дел Русланом Ажиба и замминистра ВД Бесланом Чкадуа

Министр поручил расследовать данное преступление в кратчайшие сроки.

«Преступления подробного характера в центре города, в самом популярным среди наших граждан месте – набережной столицы недопустимы. Никому не позволено подвергать риску жизни и здоровье наших детей, обычных граждан!

Я жду от Вас быстрой и качественной работы. Виновные должны быть наказаны», – подчеркнул Роберт Киут в ходе экстренного совещания.

Об этом сообщает сайт МВД.