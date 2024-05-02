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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ СЕЗОН МОНИТОРИНГА ОПАСНЫХ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Новости Четверг, 02 мая 2024 16:53
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В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ СЕЗОН МОНИТОРИНГА ОПАСНЫХ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Проектный офис ФАО ООН в Сухуме приступил к мониторинговым мероприятиям по вопросам контроля насекомых-вредителей лесных и декоративных культур. За последние годы Абхазия все чаще сталкивается с проникновением новых инвазивных видов насекомых, многие из которых оказались агрессивными вредителями сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур. Новые инвазии сопряжены с усилением влияния климатических изменений и процессов глобализации.

Мониторинг насекомых-вредителей – это первый шаг в вопросах регулирования их численности и снижения негативных последствий их жизнедеятельности.

Современные методы мониторинга предполагают использование феромоновых препаратов в качестве надежного инструмента идентификации присутствия вредителей, а также получения данных об их количестве.

«Мы используем феромоновые ловушки для определения степени инвазии пальмового долгоносика в разных районах. Так, общее количество таких ловушек более 100 единиц. Например, более 50 будет установлено в Гагре, и 30 в Новом Афоне – именно в этих городах наблюдается самая тяжелая ситуация.

В Сухуме также будут установлены ловушки, но за последние 2-3 года ситуация кардинальным образом изменилась, и, например, в прошлом году были единичные случаи обнаружения пальмового долгоносика. Также мы установили 35 ловушек в Бзыбском ущелье для мониторинга самшитовой огневки. Данные полученные в результате такого мониторинга позволят оперативно принимать меры по химическому контролю», – рассказал эксперт проектного офиса ФАО ООН Михаил Кирия.

Мониторинг опасных насекомых-вредителей будет продолжаться на протяжении 6 месяцев, за это время будет осуществлено более 30 выездов. Данные, полученные в результате мониторинга, будут передаваться заинтересованным сторонам и профильным структурам для проведения соответствующих мероприятий по химической обработке насаждений.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 16:57

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