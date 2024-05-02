ОДНА ЗОЛОТАЯ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ У КОМАНДЫ СУХУМА В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. В с. Песчанокопское Ростовской области прошёл III традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный Дню Победы ВОВ над немецко-фашистскими захватчиками, среди юношей 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 г.р.

В соревнованиях приняли участие 270 борцов из г. Краснодар, г. Сочи, Ингушетии, Дагестана, Нальчика, Ростова-на-Дону, Ногайстана, с. Песчанокопское и Абхазии. Нашу республику представляли спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта, и завоевали одну золотую и три бронзовые награды.