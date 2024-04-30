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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА «МИССИЯ ДОБРО»

Новости Вторник, 30 апреля 2024 20:58
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ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА «МИССИЯ ДОБРО»

Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. В рамках парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту состоялась встреча депутатов со студентами и преподавателями Московского государственного института культуры и представителями Россотрудничества.

Представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Московским государственным институтом культуры реализует международный гуманитарный проект «Миссия Добро», которая охватит все районы Абхазии.

Студенты и преподаватели МГИК дают мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, проводят интеллектуальную игру и брэйн-ринг, встречаются с молодежью республики и проводят мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Целью проекта является укрепление абхазо-российских связей в области культуры и образования. Программа миссии направлена на культурную консолидацию сторон.

Студенты и преподаватели Московского государственного института культуры и представители Россотрудничества сообщили депутатам Парламента о проведенных и планируемых мероприятиях в рамках данного проекта

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 30 апреля 2024 21:00

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