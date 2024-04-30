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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Новости Вторник, 30 апреля 2024 20:52
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ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча депутатов Парламента с руководителями правоохранительных органов Республики Абхазия. В ней приняли участие министр внутренних дел Роберт Киут, председатель Службы государственной безопасности Тимур Ахиба, первый замгенпрокурора Дамир Квициния.

Обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных с деятельностью правоохранительных органов, а также информация, появившаяся в социальных сетях, о якобы имевшем место 26 апреля 2024 года в центре города Сухум инциденте, связанном с депутатом Парламента.

Руководители правоохранительных органов сообщили депутатам, что по данному вопросу ведется доследственная проверка.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 30 апреля 2024 20:56

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