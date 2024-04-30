МЭР СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛ ОТЧЕТНУЮ ВЫСТАВКУ МЕЖДУНАРОДНОГО АРТ-ПЛЕНЭРА

Выставку посетили глава Администрации Сухума Беслан Эшба и его заместители главы Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия.

Участники пленэра работали в столице Абхазии, в городах Гагра, Новый Афон, Очамчыра, селе Лыхны в Гудаутского района.

В течение пяти дней работы пленэра были выполнены более 200 работ, 70 из них были отобраны для итоговой отчетной выставки. Местом для ее проведения организаторы выбрали будущее здание Национальной картинной галереи Абхазии. В этом году арт-пленэр организован в поддержку картинной галереи. Лучшие работы будут переданы в ее фонд.

Открывая отчетную выставку декан факультета искусств АГУ, председатель международного объединения «Апсны-арт» Нугзар Логуа поблагодарил участников пленэра за плодотворную работу.

«Дорогие друзья, уважаемые гости. Мы очень рады, что вместе с вами сумели осуществить этот яркий проект. Нам очень важна была ваша поддержка. Мы чувствовали ее после того, что произошло с нашей Национальной галереей. Но жизнь продолжается, и мы вместе с вами вселяем надежду на будущее. Каждый, кто принимал участие в проекте – это коллеги из Беларуси, они впервые принимали участие в арт-пленэре во главе с председателем Союза художников Беларуси, друзья из Москвы, вносят свой вклад в дело восстановления Национальной картинной галереи Абхазии. Этот проект проходит при поддержке ректора АГУ Алеко Гварамия, МКДЦ «Дом Москвы», главы Администрации Сухума Беслана Эшба. Мы благодарны всем, кто поддерживает, кто сопровождает информационно. Я думаю, это наш с вами проект, который будет нести традиционный характер в поддержку Национальной картинной галереи», – сказал Нугзар Логуа.

Беслан Эшба приветствовал участников арт-пленэра.

«Уважаемые гости! В первую очередь хочется поблагодарить за ваше отношение к искусству, к тем мерам, которые вы предпринимаете для того, чтобы дать дорогу новому поколению, новым художникам, проводить такие пленэры и выставки. Это большое дело. Это нас сближает, знакомит, развивает дружбу, отношения и, конечно, поднимает еще на более высокий уровень изобразительное искусство и другие направление культурного развития. Мы благодарим, что нашли время, особенно гости из Белоруссии, Российской Федерации, что приехали и поддержали. Администрация города Сухум поддерживает и будет помогать в такого рода мероприятиях», – сказал Беслан Эшба.

Здание для картинной галереи на улице Пушкина в Сухуме было выделено в 1999 году президентом Владиславом Ардзинба.

Проект строительства Национальной картинной галереи по заказу правительства был выполнен в конце 2013 года, но по разным причинам не был доведен до конца.

В ночь на 21 января в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии произошел пожар. На втором этаже здания хранились работы из фонда Национальной картинной галереи – около 4 000 картин, в том числе до 300 – Александра Чачба-Шервашидзе. Спасти удалось около 300 картин.

Об этом сообщает сайт столицы.