Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. Стоимость проезда в троллейбусе составит 10 рублей. Такое решение приняли на своем заседании депутаты Сухумского городского собрания. С просьбой к собранию об увеличении тарифа глава Администрации Сухума Беслан Эшба обратился в письме от 25 августа 2023 года. В нём было отмечено, что последний раз стоимость проезда менялась 22 октября 2013 года. Тогда её увеличили с трёх до пяти рублей.

«С тех пор произошел значительный рост стоимости запчастей, материалов и комплектующих. Выросли также тарифы на электроэнергию за один кВт/ч с 0,01 рублей до 0,70 рублей. Кроме того, все тяговые подстанции нуждаются в капитальном ремонте», – говорилось в обращении к депутатам.

В ходе обсуждения депутаты приняли решение сделать проезд в троллейбусах для всех школьников полностью бесплатным.