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Абхазия Информ

АНСАМБЛЮ «ЕРЦАХУ» – 50 ЛЕТ

Новости Вторник, 30 апреля 2024 16:52
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АНСАМБЛЮ «ЕРЦАХУ» – 50 ЛЕТ

Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. 50 лет – золотой юбилей ансамбля народной песни и танца «Ерцаху». Головокружительная красота и энергия танца, великолепные костюмы, верность традициям и высокий профессионализм – это визитная карточка ансамбля.

Художественный руководитель ансамбля – Народный артист Республики Абхазия Вианор Логуа.

Госфилармония приглашает жителей и гостей столицы на концерт знаменитого коллектива 3 мая.

Начало в 18:00.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 30 апреля 2024 16:54

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