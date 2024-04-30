АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРЕДОЛИМПИЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены примут участие в предолимпийском чемпионате России по вольной борьбе, который пройдет в Подмосковье с 30 апреля по 4 мая. В турнире будут участвовать лучшие борцы со всей России, они сойдутся на московской LIVE Арене за право представлять Россию на Олимпийских играх, которые пройдут в августе в Париже.
В весовой категории 65 кг выступит Даниил Харчилава (Калининград), в весовой категории 70 кг – Инар Кетия (Москва), в 79 кг – Астамур Гунба (Московская область).
Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на международном борцовском стриминговом сервисе WRESTLINGTV.RU.