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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРЕДОЛИМПИЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Вторник, 30 апреля 2024 16:19
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АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРЕДОЛИМПИЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 30 апреля 2024. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены примут участие в предолимпийском чемпионате России по вольной борьбе, который пройдет в Подмосковье с 30 апреля по 4 мая. В турнире будут участвовать лучшие борцы со всей России, они сойдутся на московской LIVE Арене за право представлять Россию на Олимпийских играх, которые пройдут в августе в Париже.

В весовой категории 65 кг выступит Даниил Харчилава (Калининград), в весовой категории 70 кг – Инар Кетия (Москва), в 79 кг – Астамур Гунба (Московская область).

Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на международном борцовском стриминговом сервисе WRESTLINGTV.RU.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 30 апреля 2024 16:21

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