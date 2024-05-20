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Абхазия Информ

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАРАХА ПАЧАЛИА

Новости Понедельник, 20 мая 2024 17:24
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАРАХА ПАЧАЛИА

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. 20 мая исполнилось бы 110 лет Народному артисту Советского Союза Шараху Пачалиа. Он был любимцем абхазской публики и срывал самые громкие овации. Одна из полюбившихся зрителем ролей, также по произведению Шекспира – это роль Яго, одного из центральных персонажей пьесы «Отелло».

«Шарах играл так, что каждая его роль доходила до самого сердца. Зритель его понимал, зритель ему верил», – рассказывает Софа Агумаа.

Всего за свою карьеру Пачалиа сыграл более 150 разноплановых ролей. Помимо выступлений на сцене, он с 1939 года сам ставил спектакли, написал для театра несколько пьес: «Большая свадьба», «Гунда».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 20 мая 2024 17:25

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