110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАРАХА ПАЧАЛИА

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ . 20 мая исполнилось бы 110 лет Народному артисту Советского Союза Шараху Пачалиа. Он был любимцем абхазской публики и срывал самые громкие овации. Одна из полюбившихся зрителем ролей, также по произведению Шекспира – это роль Яго, одного из центральных персонажей пьесы «Отелло».

«Шарах играл так, что каждая его роль доходила до самого сердца. Зритель его понимал, зритель ему верил», – рассказывает Софа Агумаа.

Всего за свою карьеру Пачалиа сыграл более 150 разноплановых ролей. Помимо выступлений на сцене, он с 1939 года сам ставил спектакли, написал для театра несколько пьес: «Большая свадьба», «Гунда».