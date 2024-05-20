КОЛЛЕКТИВ АБХАЗСКОГО ГОСДРАМТЕАТРА ПРИБЫЛ В УФУ
Новости Понедельник, 20 мая 2024 17:21
Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. Коллектив Абхазского государственного драмтеатра им. С. Чанба прибыл в Уфу.
«В аэропорту нас встретили хозяева фестиваля – актеры Башкирского академического драматического театра имени М. Гафури с традиционными чакчаком и кумысом», – рассказал гендиректор Абхазского драмтеатра Алхас Чолокуа.
Абхазский театр 21 мая представит на суд зрителей и жюри фестиваля спектакль режиссера Адгура Кове «Ловелас» по пьесе Валерия Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского «Бедные люди».