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Абхазия Информ

В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯТЫ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Новости Понедельник, 20 мая 2024 17:15
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Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий 15 мая в селе Хяцха у жительницы Галского района Коршия А.Л. при попытке реализации была изъята ювелирная продукция в количестве 323 единиц. Изделия из серебра были упакованы в пакеты с грузинской маркировкой, на некоторых украшениях были изображены буквы грузинского алфавита.

Материалы по делу направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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