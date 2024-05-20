В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯТЫ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Новости Понедельник, 20 мая 2024 17:15
Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий 15 мая в селе Хяцха у жительницы Галского района Коршия А.Л. при попытке реализации была изъята ювелирная продукция в количестве 323 единиц. Изделия из серебра были упакованы в пакеты с грузинской маркировкой, на некоторых украшениях были изображены буквы грузинского алфавита.
Материалы по делу направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.