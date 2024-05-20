В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯТЫ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Сухум.

20

мая 2024. Абхазия-Информ

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В ходе проведения профилактических мероприятий 15 мая в селе Хяцха у жительницы Галского района Коршия А.Л. при попытке реализации была изъята ювелирная продукция в количестве 323 единиц. Изделия из серебра были упакованы в пакеты с грузинской маркировкой, на некоторых украшениях были изображены буквы грузинского алфавита.