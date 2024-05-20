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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВЫ МИД ИРАНА

Новости Понедельник, 20 мая 2024 17:09
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АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВЫ МИД ИРАНА

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана. 

В телеграмме соболезнования, в частности, сказано:

«В Республике Абхазия с большой скорбью восприняли известие о трагической гибели Президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД Ирана Амира Абдоллахиана и ряда других важных государственных деятелей в результате крушения вертолета.

Исламская Республика Иран в одночасье лишилась выдающихся политических деятелей и истинных патриотов, которые всю свою жизнь посвятили самоотверженному и бескорыстному служению иранскому народу.

Президент Эбрахим Раиси останется в памяти мирового сообщества как яркий лидер, внесший значительный вклад в укрепление позиций Ирана на международной арене.

От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, народу и правительству Ирана. Желаю терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей утраты».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 20 мая 2024 17:20

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