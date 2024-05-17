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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Новости Пятница, 17 мая 2024 22:44
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. В районном Собрании Очамчырского района под председательством Батала Гогия прошло заседание комиссии по правам человека, работе с правоохранительными органами, общественностью, военнослужащим и безопасности. В работе принимали участие: председатель Собрания Адгур Квициния, депутаты Батал Гогия, Отар Когония, Ираклий Бжания, Мурман Шармат, начальник отдела туризма, МС и СМИ Дмитрий Кобахия, начальник ОВД по Очамчырскому району Айнар Когония, начальник ПСЧ Мурман Пачулия.

На комиссии был заслушан отчет о проделанной работе ОВД по Очамчырскому району за 1-ый квартал 2024 год. Кроме того, ообсуждалась работа МЧС по Очамчырскому району, вопрос нехватки квалифицированных кадров, обеспечение безопасности туристов в период курортного сезона и открытия спасательной станции.

Адгур Квициния сделал акцент на безопасности и гражданской обороны. Он призвал присутствующих подойти к этой теме с большей ответственностью, консолидировать все имеющиеся силы и обсудить этот вопрос в ближайшее время в расширенном составе, с привлечением всех заинтересованных служб и активных граждан.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 17 мая 2024 22:45

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