ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ . В районном Собрании Очамчырского района под председательством Батала Гогия прошло заседание комиссии по правам человека, работе с правоохранительными органами, общественностью, военнослужащим и безопасности. В работе принимали участие: председатель Собрания Адгур Квициния, депутаты Батал Гогия, Отар Когония, Ираклий Бжания, Мурман Шармат, начальник отдела туризма, МС и СМИ Дмитрий Кобахия, начальник ОВД по Очамчырскому району Айнар Когония, начальник ПСЧ Мурман Пачулия.