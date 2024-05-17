ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Новости Пятница, 17 мая 2024 22:44
Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. В районном Собрании Очамчырского района под председательством Батала Гогия прошло заседание комиссии по правам человека, работе с правоохранительными органами, общественностью, военнослужащим и безопасности. В работе принимали участие: председатель Собрания Адгур Квициния, депутаты Батал Гогия, Отар Когония, Ираклий Бжания, Мурман Шармат, начальник отдела туризма, МС и СМИ Дмитрий Кобахия, начальник ОВД по Очамчырскому району Айнар Когония, начальник ПСЧ Мурман Пачулия.
На комиссии был заслушан отчет о проделанной работе ОВД по Очамчырскому району за 1-ый квартал 2024 год. Кроме того, ообсуждалась работа МЧС по Очамчырскому району, вопрос нехватки квалифицированных кадров, обеспечение безопасности туристов в период курортного сезона и открытия спасательной станции.
Адгур Квициния сделал акцент на безопасности и гражданской обороны. Он призвал присутствующих подойти к этой теме с большей ответственностью, консолидировать все имеющиеся силы и обсудить этот вопрос в ближайшее время в расширенном составе, с привлечением всех заинтересованных служб и активных граждан.
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