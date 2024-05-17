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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В ДАМАСКЕ

Новости Пятница, 17 мая 2024 22:32
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ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В ДАМАСКЕ

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. В посольстве Республики Абхазия в Дамаске состоялась встреча между чрезвычайным и полномочным послом Мухаммадом Али и послом государства Палестина – директором политического департамента Организации освобождения Палестины Анваром Абдельхади. В ходе встречи обсуждались последнее развитие событий как в регионе, так и на международной арене.

Посол Республики Абхазия выразил неизменную позицию Абхазии в поддержку прав Палестинского народа в создании своего независимого государства, а также, подчеркнул необходимость немедленного прекращения израильской агрессии против Сектор Газа и введения гуманитарной помощи палестинскому народу на территории Сектора без предварительных условий.

Посол Абдельхади, со своей стороны, подтвердил, что абхазский народ, как и Палестинский народ ведет политическую борьбу за свою независимость и мирное существование, выразив уверенность в победе народов Палестины и Абхазии. Палестинский политик выразил свою благодарность народу и руководству Республики Абхазия и Сирии за их неизменную позицию в защиту Палестинского народа.

На встрече присутствовал заведующий Консульским отделом – советник посольства Абхазии в САР Гейс Аль-Харки.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 17 мая 2024 22:34

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