У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ . Сотрудниками уголовного розыска столичного УВД в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий у двоих жителей г. Сухум изъято наркотическое средство. Хибба Даниил Георгиевич, 2004 г.р. хранил во внутреннем кармане носимой ветровки бумажный сверток с содержащимся в нем наркотическим средством «каннабис» для последующего личного потребления.