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Абхазия Информ

У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Пятница, 17 мая 2024 22:21
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У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска столичного УВД в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий у двоих жителей г. Сухум изъято наркотическое средство.

Хибба Даниил Георгиевич, 2004 г.р. хранил во внутреннем кармане носимой ветровки бумажный сверток с содержащимся в нем наркотическим средством «каннабис» для последующего личного потребления.

В отношении Хибба органом дознания УВД по г. Сухум по ч.1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Гражданин Лабжания Хаджарат Вианорович, 1995 г.р. незаконно приобрел и хранил при себе два медицинских шприца с готовым дня инъекции наркотическим средством «метадон», что установлено в результате исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД.

По данному факту в отношении гражданина Лабжания возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 17 мая 2024 22:28

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