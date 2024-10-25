АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТОП НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТДЫХА НА НОВЫЙ ГОД 2025

Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. Отдых в Абхазии оказался популярен среди россиян и на Новый год, вне купального сезона. Страна души попала в топ-10 направлений для поездки на новогодние праздники 2025. Новогодние каникулы в Абхазии пользуются популярностью у российских туристов, сообщили в РСТ.

Как уточнили в союзе, по данным агрегатора «Слетать.ру» Абхазия попала в десятку лидеров по спросу на Новый год 2025. На отдых в Стране души на зимние праздники приходится 2% от общего числа бронирований.

Лидирует Таиланд: встретить там Новый год собрались более четверти россиян. Второе и третье место с небольшим разрывом занимают Египет и Россия – 21% и 19% соответственно.

В топ-5 также вошли ОАЭ (почти 11%) и Турция (почти 5%). Далее следуют Китай, Шри-Ланка и Куба. На девятом месте Абхазия, а замыкают рейтинг Мальдивы.