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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «ОБ ОРУЖИИ»

Новости Пятница, 25 октября 2024 17:50
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В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «ОБ ОРУЖИИ»

Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности, которое провел его председатель Темур Шергелия. В заседании приняли участие член Правления Национального банка Абхазии Д. Салия, начальник службы безопасности Нацбанка Д. Басария и начальник службы безопасности Коммерческого банка «ГАРАНТ-БАНК» М. Закарая.

В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об оружии», авторы которого предлагают усовершенствовать и дополнить установленные законодательством нормы по обороту служебного оружия.

В изменениях предлагается разрешить должностным лицам государственных органов и работникам юридических лиц хранение, ношение и применение служебного оружия только во время исполнения служебных обязанностей, дополнить перечень возложенных на этих лиц законом обязанностей, а также наделить Национальный банк Республики Абхазия и кредитные организации правом приобретения и пользования служебным оружием.

Депутаты единогласно приняли решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 25 октября 2024 17:52

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