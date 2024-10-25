В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «ОБ ОРУЖИИ»

Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности, которое провел его председатель Темур Шергелия. В заседании приняли участие член Правления Национального банка Абхазии Д. Салия, начальник службы безопасности Нацбанка Д. Басария и начальник службы безопасности Коммерческого банка «ГАРАНТ-БАНК» М. Закарая.

В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об оружии», авторы которого предлагают усовершенствовать и дополнить установленные законодательством нормы по обороту служебного оружия.

В изменениях предлагается разрешить должностным лицам государственных органов и работникам юридических лиц хранение, ношение и применение служебного оружия только во время исполнения служебных обязанностей, дополнить перечень возложенных на этих лиц законом обязанностей, а также наделить Национальный банк Республики Абхазия и кредитные организации правом приобретения и пользования служебным оружием.

Депутаты единогласно приняли решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.