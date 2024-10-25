БАСКЕТБОЛИСТЫ АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ ПЕРВЫЕ МАТЧИ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО
Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. В выходные в Ессентуках стартует пятый чемпионат СКФО и ЮФО по баскетболу среди мужских команд, в котором принимает участие команда «Апсны».
В рамках первого тура наша команда проведет игры с командами «Михайловский «Вепрь» из Михайловска и «Донские Соколы» из Новочеркасска.
В нынешнем сезоне борьбу за медали ведут восемь команд из Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Черкесска, Михайловска, Донецкой Народной Республики, Симферополя и Республики Абхазия.
Всего в чемпионате СКФО-ЮФО состоится пять туров, по их результатам определится четверка сильнейших, которая разыграет награды в апреле следующего года в «Финале четырех».
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