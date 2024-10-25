БАСКЕТБОЛИСТЫ АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ ПЕРВЫЕ МАТЧИ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО

Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. В выходные в Ессентуках стартует пятый чемпионат СКФО и ЮФО по баскетболу среди мужских команд, в котором принимает участие команда «Апсны».

В рамках первого тура наша команда проведет игры с командами «Михайловский «Вепрь» из Михайловска и «Донские Соколы» из Новочеркасска.