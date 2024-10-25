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Абхазия Информ

БАСКЕТБОЛИСТЫ АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ ПЕРВЫЕ МАТЧИ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО

Новости Пятница, 25 октября 2024 17:28
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БАСКЕТБОЛИСТЫ АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ ПЕРВЫЕ МАТЧИ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО

Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. В выходные в Ессентуках стартует пятый чемпионат СКФО и ЮФО по баскетболу среди мужских команд, в котором принимает участие команда «Апсны».

В рамках первого тура наша команда проведет игры с командами «Михайловский «Вепрь» из Михайловска и «Донские Соколы» из Новочеркасска.

В нынешнем сезоне борьбу за медали ведут восемь команд из Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Черкесска, Михайловска, Донецкой Народной Республики, Симферополя и Республики Абхазия.

Всего в чемпионате СКФО-ЮФО состоится пять туров, по их результатам определится четверка сильнейших, которая разыграет награды в апреле следующего года в «Финале четырех».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 25 октября 2024 17:29

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