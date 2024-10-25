ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ»
Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Инар Садзба и Нарсоу Салакая приняли участие в заседании секции «Государственная поддержка семей с детьми как фактор влияния на демографическую ситуацию», которая прошла на площадке Парламента в рамках проходящей в Абхазии Международной конференции «Традиционные семейные ценности - основа единства народов».
Цель конференции – консолидация церковных и светских инициатив для продвижения традиционных семейных ценностей в условиях противодействия современным угрозам.
В конференции принимают участие организаторы социокультурных проектов из Сирии, Беларуси, Узбекистана, Южной Осетии, Казахстана, Греции, Армении, республик Северного Кавказа и других регионов России.
Последнее от Super User
- АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТОП НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТДЫХА НА НОВЫЙ ГОД 2025
- БАСКЕТБОЛИСТЫ АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ ПЕРВЫЕ МАТЧИ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО
- АЛХАС ЛАГУЛАА – ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО НАРДАМ
- ДИНАРА СМЫР ВСТРЕТИЛАСЬ С ДИРЕКТОРОМ ДХШ ИМ. В. И. СУРИКОВА
- МИНИСТР ВД ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ