ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ»

Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Инар Садзба и Нарсоу Салакая приняли участие в заседании секции «Государственная поддержка семей с детьми как фактор влияния на демографическую ситуацию», которая прошла на площадке Парламента в рамках проходящей в Абхазии Международной конференции «Традиционные семейные ценности - основа единства народов».