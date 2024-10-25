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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ»

Новости Пятница, 25 октября 2024 17:25
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СЕКЦИИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ»

Сухум. 25 октября 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Инар Садзба и Нарсоу Салакая приняли участие в заседании секции «Государственная поддержка семей с детьми как фактор влияния на демографическую ситуацию», которая прошла на площадке Парламента в рамках проходящей в Абхазии Международной конференции «Традиционные семейные ценности - основа единства народов».

Цель конференции – консолидация церковных и светских инициатив для продвижения традиционных семейных ценностей в условиях противодействия современным угрозам.

В конференции принимают участие организаторы социокультурных проектов из Сирии, Беларуси, Узбекистана, Южной Осетии, Казахстана, Греции, Армении, республик Северного Кавказа и других регионов России.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 25 октября 2024 17:28

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