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Абхазия Информ

СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Среда, 23 октября 2024 13:42
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СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 23 октября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач провели совместное совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Абхазия. В совещании приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и торговый представитель России в Абхазии Зарина Кобесова. В состав российской делегации входят представители Минэкономразвития и Минэнерго.

Стороны обсудили вопросы, связанные с внесением изменений в Регламент взаимодействия государственных органов Республики Абхазия, Министерства экономического развития Российской Федерации и государственного учреждения «Краснодаркрайгосэкспертиза» при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, планируемых к реализации в рамках Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Была заслушана информация о ходе реализации проекта возобновления авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, об исполнении поручений, принятых решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия в части вопросов реализации Государственной программы социально–экономического развития Абхазии в 2022-2025 гг.

Обсуждены реализация Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и вопросы предоставления в 2024 году финансовой помощи в целях социально-экономического развития, в том числе на реализацию Соглашений, заключенных в развитие Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, и финансовой помощи в 2024 году в целях осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 23 октября 2024 13:46

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