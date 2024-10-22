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Абхазия Информ

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «СОХРАНИМ КАШТАНОВЫЕ ЛЕСА АБХАЗИИ»

Новости Вторник, 22 октября 2024 18:17
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ «СОХРАНИМ КАШТАНОВЫЕ ЛЕСА АБХАЗИИ»

Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. На культурно-деловой платформе «Гума», успешно прошла выставка «Сохраним каштановые леса Абхазии», организованная проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Мероприятие прошло в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО. Оно привлекло внимание экологов, ученых и представителей общественности к проблеме сохранения каштановых лесов, находящихся под угрозой из-за болезней и насекомых-вредителей.

Основным акцентом выставки стали доклады экспертов, которые представили актуальную информацию о состоянии каштановых лесов и предложили пути их сохранения. Участники обсудили серьезные угрозы, такие как вредители, изменение климата и человеческое воздействие, влияющие на эти экосистемы.

Особое внимание было уделено этнокультурному значению каштана для Абхазии, который веками играл важную роль в быту и традициях абхазов.

В рамках мероприятия прошла фотовыставка, иллюстрирующая культурное наследие каштановых лесов, а также дегустация блюд из каштанов, что вызвало большой интерес среди гостей.

«Каштановые леса Абхазии – хрупкая часть экосистемы, страдающая от болезней и нашествия новых вредителей, таких как каштановая орехотворка. ФАО поддерживает местных специалистов в изучении этих проблем, и через выставку мы стремимся привлечь внимание к сохранению редких и эндемичных растений. Это уже третья наша выставка, и мы надеемся, что такие мероприятия помогут усилить внимание к защите уникальной природы Абхазии», – сказал эксперт проектного офиса ФАО Михаил Кирия.

Это мероприятие стало важным шагом в привлечении внимания к необходимости защиты каштановых лесов Абхазии. Участие общественности и научного сообщества в таких инициативах способствует разработке и реализации эффективных мер по сохранению этих уникальных экосистем.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 22 октября 2024 18:20

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