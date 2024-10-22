В СУХУМ ПРИБЫЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «РИЦА»

В составе поезда 19 современных вагонов, включая вагон-ресторан и вагон-душ. Приятным бонусом для пассажиров стал СПА-вагон с сауной. Количество пассажиров – около 150.

Турпоезд выехал 18 октября по маршруту Москва – Новороссийск – Ростов-на-Дону – Сочи – Гагра – Сухум. В Абхазии в экскурсионную программу входит поездка на озера Рица, посещение дачи Сталина, экскурсии по Сухуму и Новому Афону. Сопровождают пассажиров поезда экскурсоводы турфирмы «Апсуа тур».

«Все гости очень довольны нашим двухдневным туром. Мы постарались выложиться по максимуму и выполнить весь прописанный план. Экскурсии проходят в достаточно комфортной обстановке. Сегодня у нас завершающий второй день тура, те объекты, с которыми мы успели познакомить наших экскурсантов, оставили положительные впечатления. Мы постарались показать самые красивые места в Абхазии и, конечно же, сердце нашей страны - озеро Рица. Несмотря на прохладную погоду, все остались довольны», – сказала гид Мальвина Кар-оглы.

По словам гида Отара Какалия, программа экскурсий, учитывая короткий временной промежуток, очень насыщенная и интересная.«Турпоезд «Рица» прибыл на Гагрский вокзал 21 октября. В Сухуме у туристов есть возможность подняться на Сухумскую гору, посетить Ботанический сад и обезьяний питомник, походить по рынку и набережной. Туристов также ждет знакомство с Новым Афоном», – сказал он.

Среди пассажиров турпоезда «Рица» доктор исторических наук из Мордовии Людмила Никонова.

«Я никогда не была в Абхазии и очень мечтала о том, чтобы попасть к вам, но как-то не получалось. Всегда не хватало свободного времени, чтобы осуществить свою мечту. И вот мне удалось приехать сюда. Мне все нравится. К нашей радости, и погода установилась – тепло и солнечно. Абхазия славится своими потрясающими природными ландшафтами, красивыми горами, озерами, древними историческими памятниками. Все хочется посмотреть. Надеюсь еще раз приехать к вам. Это путешествие на поезде получилось очень насыщенным, интересным, полным позитивных эмоций», – сказала она.

Об этом сообщает Апсныпресс.