ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПЕРИОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЗОНА

Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла рабочая встреча представителей ФТС России и ГТК Республики Абхазия. С российской стороны в заседании приняли участие и.о. начальника Краснодарской таможни Павел Барманов, начальник таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков, представитель ФТС России в Республике Абхазия Константин Козлов, начальник Абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России Игорь Титаренко, в режиме видеоконференции – представители Главного управления «Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России».

Абхазскую делегацию представили заместитель председателя ГТК Республики Абхазия Зураб Ашуба, начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба, начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, начальник правового отдела Анана Гогохия, начальник таможенного поста «Псоу» Алиас Хишба и другие представители.

На рабочей встрече были подведены итоги работы таможенных служб в период курортного сезона текущего года, а также обсуждались вопросы проведения таможенного контроля сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Республики Абхазия.

Было отмечено, что в период курортного сезона (май-октябрь) текущего года через границу проследовали более 6 млн физлиц и 1 млн транспортных средств. Всего с начала 2024 года – более 2 млн транспортных средств и 9 млн человек, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря своевременно принятым мерам по увеличению штатной численности дежурных смен, перенаправлению потоков транспорта на линиях контроля в пиковые периоды нагрузок, взаимодействию с другими государственными контрольными органами была обеспечена стабильная работа пунктов пропуска на границе с Абхазией.

Особое внимание в ходе встречи было уделено задачам по ускорению совершения таможенных операций в отношении плодоовощной продукции, экспортируемой из Республики Абхазия в период сельскохозяйственного сезона. На сегодняшний день из Абхазии поставили 370 тонн мандаринов, 140 тонн фейхоа, 18 тонн хурмы, 6 тонн лимонов, 170 тонн орехов. Обсуждались вопросы необходимого обмена сведениями о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой на территории Абхазии, ценовой информацией и многие другие.

Представитель ФТС России отметил, что «скорость» совершения таможенных операций прежде всего зависит от декларантов, – т.е. своевременного предварительного информирования, заполнения таможенных документов в установленном порядке, указания полных сведений о перемещаемых товарах и их документального подтверждения.

Подводя итоги совещания, стороны пришли к договоренностям о необходимости дальнейшего усиления взаимодействия приграничных пунктов пропуска, ускорения перемещения грузов через границу, оперативного решения возникающих вопросов в двустороннем порядке.