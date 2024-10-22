 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПЕРИОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЗОНА

Новости Вторник, 22 октября 2024 18:12
Оцените материал
(0 голосов)
ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПЕРИОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЗОНА

Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла рабочая встреча представителей ФТС России и ГТК Республики Абхазия. С российской стороны в заседании приняли участие и.о. начальника Краснодарской таможни Павел Барманов, начальник таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков, представитель ФТС России в Республике Абхазия Константин Козлов, начальник Абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России Игорь Титаренко, в режиме видеоконференции – представители Главного управления «Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России».

Абхазскую делегацию представили заместитель председателя ГТК Республики Абхазия Зураб Ашуба, начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба, начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, начальник правового отдела Анана Гогохия, начальник таможенного поста «Псоу» Алиас Хишба и другие представители.

На рабочей встрече были подведены итоги работы таможенных служб в период курортного сезона текущего года, а также обсуждались вопросы проведения таможенного контроля сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Республики Абхазия.

Было отмечено, что в период курортного сезона (май-октябрь) текущего года через границу проследовали более 6 млн физлиц и 1 млн транспортных средств. Всего с начала 2024 года – более 2 млн транспортных средств и 9 млн человек, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря своевременно принятым мерам по увеличению штатной численности дежурных смен, перенаправлению потоков транспорта на линиях контроля в пиковые периоды нагрузок, взаимодействию с другими государственными контрольными органами была обеспечена стабильная работа пунктов пропуска на границе с Абхазией.

Особое внимание в ходе встречи было уделено задачам по ускорению совершения таможенных операций в отношении плодоовощной продукции, экспортируемой из Республики Абхазия в период сельскохозяйственного сезона. На сегодняшний день из Абхазии поставили 370 тонн мандаринов, 140 тонн фейхоа, 18 тонн хурмы, 6 тонн лимонов, 170 тонн орехов. Обсуждались вопросы необходимого обмена сведениями о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой на территории Абхазии, ценовой информацией и многие другие.

Представитель ФТС России отметил, что «скорость» совершения таможенных операций прежде всего зависит от декларантов, – т.е. своевременного предварительного информирования, заполнения таможенных документов в установленном порядке, указания полных сведений о перемещаемых товарах и их документального подтверждения.

Подводя итоги совещания, стороны пришли к договоренностям о необходимости дальнейшего усиления взаимодействия приграничных пунктов пропуска, ускорения перемещения грузов через границу, оперативного решения возникающих вопросов в двустороннем порядке.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 22 октября 2024 18:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В СУХУМ ПРИБЫЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «РИЦА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.