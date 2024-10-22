В СУХУМЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме началось строительство Детской республиканской больницы, которое ведется под руководством генерального подрядчика ООО «КДК Development». Проект финансируется в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Республики Абхазия, с общим лимитом на строительство в размере 651,9 мл рублей.

Общая площадь здания составит 4550,79 кв м, оно будет трехэтажным, включая цокольный и технический этаж. Больница рассчитана на 65 койко-мест. Строительство, которое займет три года, завершится в 2026 году.

Директор ООО «КДК Development» Батал Абакелия поделился подробностями о ходе работ.

«Мы уже подготовили стоянку и увеличили её площадь с предусмотренных изначально 1300 до 4000 кв м. С этой просьбой к нам обратилось Министерство здравоохранения Абхазии. Проведена большая работа по замене всех коммуникаций и ливневок, и сейчас приступаем к котловану под основное здание больницы. Она будет полностью оборудована всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи детям», – рассказал подрядчик.

Новая больница будет включать несколько важных подразделений: стационар на 65 коек; диагностическое и хирургическое отделения; центральное стерилизационное отделение; лабораторию; служебно-бытовые помещения; службу приготовления пищи.

Компания ООО «КДК Development» также планирует построить рядом с больницей дополнительную парковку, а при наличии дополнительного финансирования – вертолетную площадку.