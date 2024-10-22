 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Вторник, 22 октября 2024 18:09
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 22 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме началось строительство Детской республиканской больницы, которое ведется под руководством генерального подрядчика ООО «КДК Development». Проект финансируется в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Республики Абхазия, с общим лимитом на строительство в размере 651,9 мл рублей.

Общая площадь здания составит 4550,79 кв м, оно будет трехэтажным, включая цокольный и технический этаж. Больница рассчитана на 65 койко-мест. Строительство, которое займет три года, завершится в 2026 году.

Директор ООО «КДК Development» Батал Абакелия поделился подробностями о ходе работ.

«Мы уже подготовили стоянку и увеличили её площадь с предусмотренных изначально 1300 до 4000 кв м. С этой просьбой к нам обратилось Министерство здравоохранения Абхазии. Проведена большая работа по замене всех коммуникаций и ливневок, и сейчас приступаем к котловану под основное здание больницы. Она будет полностью оборудована всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи детям», – рассказал подрядчик.

Новая больница будет включать несколько важных подразделений: стационар на 65 коек; диагностическое и хирургическое отделения; центральное стерилизационное отделение; лабораторию; служебно-бытовые помещения; службу приготовления пищи.

Компания ООО «КДК Development» также планирует построить рядом с больницей дополнительную парковку, а при наличии дополнительного финансирования – вертолетную площадку.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 22 октября 2024 18:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКИЙ «НАРТ» ДОСРОЧНО СТАЛ ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПЕРИОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЗОНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.