В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Новости Среда, 23 октября 2024 13:48
Сухум. 23 октября 2024. Абхазия-Информ. 24 октября в 15:00 в Доме детского творчества «Айнар» откроется совместная детская выставка учеников «Айнара» и художественной школы Липецка.
Сотрудничество двух творческих школ продолжается на протяжении десяти лет. За годы существования творческого проекта было реализовано более 10 совместных выставок как в Липецке, так и в Абхазии, проведены обменные мастер-классы, различные арт-плэнеры, которые способствуют развитию культурных отношений дружественных стран.
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