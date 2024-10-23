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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Новости Среда, 23 октября 2024 13:48
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Сухум. 23 октября 2024. Абхазия-Информ. 24 октября в 15:00 в Доме детского творчества «Айнар» откроется совместная детская выставка учеников «Айнара» и художественной школы Липецка.

Сотрудничество двух творческих школ продолжается на протяжении десяти лет. За годы существования творческого проекта было реализовано более 10 совместных выставок как в Липецке, так и в Абхазии, проведены обменные мастер-классы, различные арт-плэнеры, которые способствуют развитию культурных отношений дружественных стран.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 23 октября 2024 13:51

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