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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА АЛИСЫ ГИЦБА

Новости Среда, 23 октября 2024 14:02
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 23 октября 2024. Абхазия-Информ. 50 человек прошли в третий тур Международного музыкального конкурса Алисы Гицба. За выход в финал боролись 128 артистов и ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.

Финал конкурса, мастер-классы и прослушивания третьего тура пройдут в Сухуме 28-30 октября. Имена победителей назовут 31 октября, в номинациях «сольное вокальное академическое исполнительство» и «искусство ансамбля» будет по три призовых места.

В этот же день в Абхазской госфилармонии пройдёт гала-концерт – вместе с лауреатами на сцену выйдут члены жюри, Воронежский академический оркестр и Абхазский государственный камерный оркестр.

Ещё один гала-концерт победителей 1 ноября пройдёт в Пицунде.

Музыкальный конкурс Народной артистки Абхазии, Заслуженной артистки России Алисы Гицба проводится с 2022 года. В этом году он проходит в формате международной творческой лаборатории, в рамках которой запланированы мастер-классы, семинары, лекции.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 23 октября 2024 14:08

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