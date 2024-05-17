В СУХУМЕ ПРОШЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АԤЕИԤШ»

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ . В Сухуме прошла IV Международная научно-практическая конференция «Аԥеиԥш», посвященная физико-математическому образованию. В ней приняли участие участие президент Аслан Бжания, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, ученые, учителя и ученики школ со всех районов Абхазии.

Глава государства выступил перед участниками мероприятия с приветственной речью, в которой, в частности, сказал:

«Добрый день, дорогие друзья!

В первую очередь хочу поприветствовать всех участников столь важной конференции. Благодаря усилиям организаторов конференции, в стенах этого зала встретились учёные, преподаватели, школьники. Это место, где мосты опыта и знаний перекинулись через время, чтобы юные умы тоже могли достичь высот научного мастерства.

Сегодня я вручал высшую государственную награду – оден «Ахьдз-Апша» гражданам Республики Абхазия, чей упорный труд и вклад в развитие и процветание нашей республики невозможно переоценить.

Символично, что именно в этот день мы чествуем школьников, которые уже проявили свои способности, став лучшими в физике и математике. Ваши успехи могут и должны стать фундаментом на пути дальнейшего роста. Примечательно, что ваш путь к знаниям и новым вершинам поддерживают не только родители и педагоги, но и заслуженные ученые.

Политика нашего государства направлена на содействие развитию и популяризации науки, в том числе и среди школьников. Ведь именно в раннем возрасте закладывается любовь ребенка к тем или иным дисциплинам. Мы понимаем, как важно, чтобы все больше молодых людей проявляли интерес к точным наукам и в скором будущем стали бы первоклассными инженерами, архитекторами, программистами, строителями – специалистами, которые так необходимы Абхазии.

Позвольте обратиться к юным любителям физики и математики, которые стали победителями республиканской олимпиады. Первый серьёзный шаг на пути к успеху вы уже сделали. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться к новым вершинам. Вы – наше будущее!»

Министр просвещения Инал Габлия также поздравил присутствующих с открытием конференции. Он напомнил, что конференция проходит в очном формате, до этого конференция трижды проводилась в онлайн формате. Выбрано именно физико-математическое направление, как одно из самых актуальных для нашей страны. Это направление дает нам инженеров, строителей, технологов».

На конференции был показан видеоролик о том, как проходили три предыдущих форума.

Кандидат технических наук, доктор физико-математических наук Расим Камлия выступил с докладом «Строение материального мира». Он также рассказал о том, как готовили учеников к поступлению в вузы.

«У нас была физико-математическая школа с трехгодичным курсом обучения. Один из выпускников этой физмат-школы сегодня работает на Большом адронном коллайдере», – сказал Камлия.

Он отметил, что любая наука интересна, все зависит от того, насколько серьезно и глубоко человек будет заниматься этим направлением.

Расим Камлия уже 50 лет занимается наукой, 35 лет проработал Сухумском в физико-техническом институте, где занимался разработкой электронно-вычислительной техники, а параллельно – математическими исследованиями. Вот уже 13 лет он занимается проблемами теоретической физикой.

«Будущее нашей республики в ваших руках», – сказал Камлия.

Перед участниками выступил генеральный директор Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса, доктор экономических наук Борис Леонтьев. Его лекция посвящалась интеллектуальным ресурсам.

Инал Габлия вручил дипломы победителям и призерам республиканской олимпиады школьников за 2023-2024 учебный год по физике и математике. Все они ученики сухумских школ.

Министр также вручил сертификаты на поездку в Международный детский центр «Артек» и денежные подарки от главы государства.

Дипломом победителя республиканской олимпиады школьников по физике получил ученик 11 класса школы №4 Баграта Авидзба.

Дипломы победителей республиканской олимпиады школьников по математике получили ученики 9 класса школы №15 г. Панает Тевренчиди и Иван Калинин и ученице 11 класса этой же школы Емилия Авоян.

Грамоты призеров республиканской олимпиады школьников по физике вручили ученикам 9 класса школы №2 Арсению Агрба и Сарии Демерджи-ипа и ученице 10 класса школы №10 Анне Авидзба.

Грамоты призеров республиканской олимпиады школьников по математике получили ученик 9 класса школы №4 г. Алхан Хаджимба и ученица 9 класса школы №14 г. Дарья Козлова.