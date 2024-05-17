ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM»

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ . Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава, по приглашению главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и ТПП Республики Татарстан, в качестве почётного гостя принимает участие в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Мероприятие проходит на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Международный экономический форум проводится с 2009 года и получил федеральный статус с 2023 года по решению президента РФ Владимира Путина.

Работа форума для гостей – глав Торгово-промышленных палат РФ, Республики Абхазия, Кыргызстана, Азербайджана, Афганистана, Палестины, Узбекистана, Ливии, ОАЭ, Турции, Египта, Таджикистана Беларуси и др. началась со встречи с главой Татарстана. Рустам Минниханов на встрече с главами ТПП РФ и зарубежных стран поблагодарил гостей за участие в юбилейном 15-ом «KazanForum», подчеркнув важную роль торгово-промышленных палат в развитии предпринимательства.

Затем состоялось торжественное открытие XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», в котором принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В этот же день, в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан состоялось торжественное открытие Международного форума ТПП, который с 2021 года стал частью «KAZAN SUMMIT». Участников пленарной дискуссии по обмену лучшими практиками от имени руководства Татарстана поприветствовал председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, президент ТПП РФ Сергей Катырин и председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

Стоит отметить, что ключевая тема XV Международного экономического форума – «Доверие и сотрудничество». Деловая программа насчитывает 12 тематических треков и 125 тематических сессий по международному сотрудничеству, экономике, туризму, бизнесу, науке, инвестициям, спорту, индустрии халяль и др., с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и других государств.

На форум зарегистрировались почти 11 тысяч участников из 79 стран. Проходят заседания межправительственных комиссий. Также в программу «KazanForum» включены форум молодых предпринимателей и дипломатов стран ОИС, презентации стартапов, турнир молодых поваров, показ мод и другие мероприятия.

«ТПП Абхазии принимает участие в форуме с 2021 года. В эти дни Казань стала площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и государств Организации исламского сотрудничества. Хочется отметить высокую организацию проведения мероприятий, начиная со встречи в аэропорту. Чувствуется, что здесь действительно ждут не просто гостей, а друзей – такое повышенное внимание ко всем участникам. Этот форум является хорошей площадкой для обмена опытом, демонстрации своих достижений и установления новых деловых контактов», – отметила Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что в сравнении с предыдущими, в этом году сильно отличается и международная выставка «Russia Halal Expo», где представлена продукция 70 крупных предприятий России, Турции, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и ряда других стран Организации исламского сотрудничества.

Также, по словам Тамилы Мерцхулава, в этом году удивило и число участвующих в форуме руководителей зарубежных палат – представлены 20 ТПП и около 100 руководителей российских региональных и муниципальных палат.

«Для Абхазии стратегически важно укрепление торгово-экономических связей с регионами России, особенно в части взаимодействия малого и среднего предпринимательства. Более того, в каждом регионе есть точки притяжения для развития и защиты бизнеса. Нам крайне важна поддержка российской Торгово-промышленной палаты, которая дала нам возможность налаживать экономические отношения со всеми дружественными по отношению к ней странами», – считает президент ТПП Абхазии.

Она напомнила, что сегодня в сфере торговли Абхазия активно сотрудничает со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) такими, как Турция, Иран, Казахстан, ОАЭ, САР, Узбекистан и другими, товарооборот с которыми тоже постоянно увеличивается, но официальных взаимоотношений помимо САР у Абхазии нет.

«Данный форум будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами-участницами Организации исламского сотрудничества, что позволит нам обсуждать вопросы сотрудничества и реализацию возможных совместных проектов, организовать презентацию экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны, а также расширить возможности деловых контактов. Мы рассматриваем страны ОИС, как единомышленников, и готовы к открытому диалогу между странами, особенно в условиях перестройки сегодняшних экономических отношений и откроет нам новые возможности двигаться дальше», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.