 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM»

Новости Пятница, 17 мая 2024 17:36
Оцените материал
(0 голосов)
ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM»

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава, по приглашению главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и ТПП Республики Татарстан, в качестве почётного гостя принимает участие в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Мероприятие проходит на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Международный экономический форум проводится с 2009 года и получил федеральный статус с 2023 года по решению президента РФ Владимира Путина.

Работа форума для гостей – глав Торгово-промышленных палат РФ, Республики Абхазия, Кыргызстана, Азербайджана, Афганистана, Палестины, Узбекистана, Ливии, ОАЭ, Турции, Египта, Таджикистана Беларуси и др. началась со встречи с главой Татарстана. Рустам Минниханов на встрече с главами ТПП РФ и зарубежных стран поблагодарил гостей за участие в юбилейном 15-ом «KazanForum», подчеркнув важную роль торгово-промышленных палат в развитии предпринимательства.

Затем состоялось торжественное открытие XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», в котором принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В этот же день, в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан состоялось торжественное открытие Международного форума ТПП, который с 2021 года стал частью «KAZAN SUMMIT». Участников пленарной дискуссии по обмену лучшими практиками от имени руководства Татарстана поприветствовал председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, президент ТПП РФ Сергей Катырин и председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

Стоит отметить, что ключевая тема XV Международного экономического форума – «Доверие и сотрудничество». Деловая программа насчитывает 12 тематических треков и 125 тематических сессий по международному сотрудничеству, экономике, туризму, бизнесу, науке, инвестициям, спорту, индустрии халяль и др., с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и других государств.

На форум зарегистрировались почти 11 тысяч участников из 79 стран. Проходят заседания межправительственных комиссий. Также в программу «KazanForum» включены форум молодых предпринимателей и дипломатов стран ОИС, презентации стартапов, турнир молодых поваров, показ мод и другие мероприятия.

«ТПП Абхазии принимает участие в форуме с 2021 года. В эти дни Казань стала площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и государств Организации исламского сотрудничества. Хочется отметить высокую организацию проведения мероприятий, начиная со встречи в аэропорту. Чувствуется, что здесь действительно ждут не просто гостей, а друзей – такое повышенное внимание ко всем участникам. Этот форум является хорошей площадкой для обмена опытом, демонстрации своих достижений и установления новых деловых контактов», – отметила Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что в сравнении с предыдущими, в этом году сильно отличается и международная выставка «Russia Halal Expo», где представлена продукция 70 крупных предприятий России, Турции, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и ряда других стран Организации исламского сотрудничества.

Также, по словам Тамилы Мерцхулава, в этом году удивило и число участвующих в форуме руководителей зарубежных палат – представлены 20 ТПП и около 100 руководителей российских региональных и муниципальных палат.

«Для Абхазии стратегически важно укрепление торгово-экономических связей с регионами России, особенно в части взаимодействия малого и среднего предпринимательства. Более того, в каждом регионе есть точки притяжения для развития и защиты бизнеса. Нам крайне важна поддержка российской Торгово-промышленной палаты, которая дала нам возможность налаживать экономические отношения со всеми дружественными по отношению к ней странами», – считает президент ТПП Абхазии.

Она напомнила, что сегодня в сфере торговли Абхазия активно сотрудничает со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) такими, как Турция, Иран, Казахстан, ОАЭ, САР, Узбекистан и другими, товарооборот с которыми тоже постоянно увеличивается, но официальных взаимоотношений помимо САР у Абхазии нет.

«Данный форум будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами-участницами Организации исламского сотрудничества, что позволит нам обсуждать вопросы сотрудничества и реализацию возможных совместных проектов, организовать презентацию экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны, а также расширить возможности деловых контактов. Мы рассматриваем страны ОИС, как единомышленников, и готовы к открытому диалогу между странами, особенно в условиях перестройки сегодняшних экономических отношений и откроет нам новые возможности двигаться дальше», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 17 мая 2024 17:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН «АУДИ» С СИГАРЕТАМИ В КОЛЕСАХ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.