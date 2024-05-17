НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН «АУДИ» С СИГАРЕТАМИ В КОЛЕСАХ

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ . Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России был остановлен легковой автомобиль марки «Ауди A4», прибывший из Республики Абхазия. В ходе опроса нервное поведение и спешка водителя, а также внешний вид колес автомобиля вызвали подозрение у сотрудников таможни. Транспортное средство было направлено на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, по результатам которого была установлена вероятность наличия посторонних вложений.