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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ТУРПОТОКА ИЗ РОССИИ НА 20%

Новости Пятница, 17 мая 2024 14:41
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АБХАЗИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ТУРПОТОКА ИЗ РОССИИ НА 20%

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ.  ИНТЕРФАКС – Абхазия рассчитывает принять в этом году почти 1,7 млн организованных российских туристов, сообщил журналистам замминистра по туризму республики Астамур Барцыц.

«В 2023 году Республику Абхазия посетили порядка 1,4 млн организованных российских туристов. Около 560 тыс. из них – однодневные туристы из Сочи. В этом году, по прогнозам туроператоров, мы ожидаем роста турпотока в среднем на 20%», – сказал он.

Как отметил Барцыц, с 2021 года ежегодный прирост турпотока из РФ составляет примерно 20%.

«Мы работаем над увеличением числа российских туристов. Для этого в Абхазии строятся новые комфортабельные отели, поэтому сегмент потребителей туруслуг в республике постепенно меняется, приезжают более обеспеченные россияне, которые тратят больше. Так, в 2023 году доходы в казну от налогов с туристической деятельности составили более миллиарда рублей», – рассказал замминистра.

Что касается майских праздников, Барцыц сообщил, что радужные прогнозы по турпотоку в этот период не совпали с действительностью, и показатели оказались соответствующими уровню прошлого года.

Как отметил замминистра по туризму, в этом году стоимость турпакета в Абхазию выросла в среднем на 7-11%. На это влияют погода, удорожание транспорта и рост цен на размещение.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Алеан» сообщили, что спрос на летние туры в Абхазию вырос на 22% относительно аналогичного периода прошлого года.

По данным компании, Абхазия занимает второе место по продажам туров на лето, на направление приходится 13% бронирований.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 17 мая 2024 14:45

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