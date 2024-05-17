АБХАЗИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ТУРПОТОКА ИЗ РОССИИ НА 20%

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. ИНТЕРФАКС – Абхазия рассчитывает принять в этом году почти 1,7 млн организованных российских туристов, сообщил журналистам замминистра по туризму республики Астамур Барцыц. «В 2023 году Республику Абхазия посетили порядка 1,4 млн организованных российских туристов. Около 560 тыс. из них – однодневные туристы из Сочи. В этом году, по прогнозам туроператоров, мы ожидаем роста турпотока в среднем на 20%», – сказал он.