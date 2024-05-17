ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛА В СЕРПУХОВЕ

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. Артисты Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия под руководством дирижеров Нодара Чанба и Мадины Чачхалиа с аншлагом выступили в театре российского Серпухова, сообщает «Комсомольская правда. Серпухов». В репертуаре – народные абхазские песни, произведения известных современных композиторов, русская музыка. Прозвучали и сочинения классического репертуара, и написанные недавно. Коллектив порадовал слушателей прекрасным исполнением. Высокий профессионализм музыкантов отметили и организаторы фестиваля.