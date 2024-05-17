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Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛА В СЕРПУХОВЕ

Новости Пятница, 17 мая 2024 14:38
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛА В СЕРПУХОВЕ

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ.  Артисты Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия под руководством дирижеров Нодара Чанба и Мадины Чачхалиа с аншлагом выступили в театре российского Серпухова, сообщает «Комсомольская правда. Серпухов». В репертуаре – народные абхазские песни, произведения известных современных композиторов, русская музыка. Прозвучали и сочинения классического репертуара, и написанные недавно. Коллектив порадовал слушателей прекрасным исполнением. Высокий профессионализм музыкантов отметили и организаторы фестиваля.

Выступление артистов Капеллы осуществлялось в рамках масштабного проекта «Московский Пасхальный фестиваль», который способствует культурному диалогу между нашими странами.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия, Народный артист Абхазии Нодар Чанба так определил задачи музыкантов: «В первую очередь концерт мы даем для зрителей, чтобы им было интересно. Потом еще есть какие-то внутренние интересы у каждого коллектива. Допустим, мы представляем новых солистов, новые произведения им даем, проверяем, улучшаем».

Абхазская музыка неизменно находит отклик в сердцах слушателей, преодолевая этнические различия и объединяя людей. Больше часа слушатели не покидали зал Серпуховского музыкально-драматического театра и благодарили исполнителей своими аплодисментами.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 17 мая 2024 14:41

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