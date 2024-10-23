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Абхазия Информ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

Новости Среда, 23 октября 2024 17:40
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Сухум. 23 октября 2024. Абхазия-Информ. В Общественной палате состоялось пленарное заседание, на котором, согласно Закону Республики Абхазия «Об Общественной палате Республики Абхазия», процедурой конкурсного отбора на замещение вакантных мест, путем тайного рейтингового голосования в состав палаты были   избраны: Тамаз Кецба, представленный Собранием Сухумского района и Геннадий Кожухарь, представленный «Координационным Союзом организаций русских соотечественников».

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