 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ ТКУАРЧАЛА ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Новости Четверг, 24 октября 2024 16:41
Оцените материал
(0 голосов)
У ЖИТЕЛЯ ТКУАРЧАЛА ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия вменяется уроженцу г. Ткуарчал Кварчия Тенгизу Нугзаровичу 1985 г.р. Оружие у гражданина Кварчия, а именно пистолет системы «Макарова», снаряженный обоймой с семью патронами, сотрудники милиции изъяли при личном досмотре, последний был задержан в с. Абаакыт сотрудниками ОВД по Галскому району в результате оперативных мероприятий.

Согласно экспертной справке, изъятый пистолет является короткоствольным оружием, переделанным кустарным способом из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РА проводит следственное подразделение Галского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 24 октября 2024 16:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ НОВЫХ ЧЛЕНОВ 27 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ СУХУМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.