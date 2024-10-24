У ЖИТЕЛЯ ТКУАРЧАЛА ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ
Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия вменяется уроженцу г. Ткуарчал Кварчия Тенгизу Нугзаровичу 1985 г.р. Оружие у гражданина Кварчия, а именно пистолет системы «Макарова», снаряженный обоймой с семью патронами, сотрудники милиции изъяли при личном досмотре, последний был задержан в с. Абаакыт сотрудниками ОВД по Галскому району в результате оперативных мероприятий.
Согласно экспертной справке, изъятый пистолет является короткоствольным оружием, переделанным кустарным способом из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.
Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РА проводит следственное подразделение Галского РОВД.
Об этом сообщает сайт МВД.
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