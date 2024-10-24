27 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ СУХУМА

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. С 25 по 27 октября будут проводиться мероприятия «Сухум-Марафона». 27 октября состоятся забеги взрослых участников марафона на дистанции 42,2 км, 21,1 км и 5 км. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах столицы, сообщил замначальника УВД г. Сухума Нугзар Чичба.

По всем маршрутам будет приостановлено движение троллейбусов.

Полностью будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Мира.

Частично будет перекрыто движение по улице Адлеиба от остановки «Пивзавод до улицы Агумава. На этом участке будет организовано реверсивное движение по одной из полос.

Будет перекрыто движение от перекрестка улицы Имама Шамиля и проспекта Мира до улицы Лакоба.

Ограничится движение по улице Лакоба от гостиницы «Интер-Сухум» до «Красного моста». По ходу движения левая полоса будет предназначена для транспорта, правая – для участников марафона.

Для жителей улицы Когония и прилегающих кварталов будут открыты пункты проезда по улицам Джонуа и Аршба.

Частично будет ограничено движение по улице Акиртава – от «Красного моста» до школы №14. Для транспорта будет предоставлена троллейбусная полоса. Правая сторона проезжей части будет перекрыта для участников марафона.

Ограничивается движение по Кодорскому шоссе – от школы №14 до Келосурского моста. По одной из полос для автотранспорта будет организовано реверсивное движение.

«Уважаемые граждане, в связи с вводимыми ограничениями движения убедительная просьба воздержаться от поездок на личном транспорте в центре Сухума 27 октября», – обратился к сухумцам и гостям столицы Чичба.